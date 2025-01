Acabou o ovo! Gracyanne traça estratégia para se alimentar no BBB 25

Ciente de que Gracy diminuiu a quantidade de comida que costuma consumir, a ginasta comentou: "Você deve estar com bastante [fome], né? Você está controlando muito, principalmente, a questão do ovo".

Neste momento, a influenciadora revelou que acabaram os ovos da cozinha VIP. "Acabou, não tem mais nada", disse.

Contando com a prova do líder que acontecerá na noite de hoje, Daniele disse que a divisão da casa mudaria, mas se preocupou: "E no almoço, Gra? Como é que você vai fazer?".

Sem muitas opções, Gracyanne afirmou que comerá outra fonte de proteína. "Eu tenho um peito de frango ali", admitindo ainda que sua preferência sempre será por ovos.

