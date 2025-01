317 mil citações e aumento de 6000% de seguidores: o início do BBB 25

O BBB 25 (Globo) teve início oficialmente na segunda-feira (13) e se tornou assunto nas redes sociais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira alguns dados dos primeiros dias de programa

De acordo com um levamento exclusivo da Nexus para Splash, o reality show alcançou 317 mil citações no X na terça-feira (14) após a estreia. Com o volume, as menções ocuparam os Trending Topics da rede social.