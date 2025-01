Chico: Eliminação dupla e robô fofoqueiro podem dar muito errado no BBB 25

A produção do BBB. 25 divulgou detalhes das dinâmicas que o público pode esperar para a nova edição, que começa na segunda-feira (13). Durante o Central Splash, Chico Barney e Dieguinho opinaram sobre as novidades e o que pode dar errado no reality.

Uma das coisas novas que a produção do BBB traz neste ano é um "robo fofoqueiro". Ele vai acompanhar as falas dos participantes e, depois de votação popular, contar a fofoca para quem foi o alvo dos comentários.

Dieguinho acredita que isso pode ser uma estratégia genial da produção. "Eu achei essa ideia muito boa". Chico Barney, no entanto, discorda.