Estrutura de vidro cria clima de 'casa de vidro do BBB' em shopping do RJ

Uma cozinha de vidro foi montada no Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, para embalar a estreia do BBB 25 (Globo). A estrutura faz parte de ação da Seara, patrocinadora do reality show que estreia no dia 13 de janeiro.

O que aconteceu

Espaço interativo ficará no shopping entre os dias 12 e 15 de janeiro. A estrutura de vidro permitirá ao público ver de perto as gravações de conteúdos, atividades culinárias e a interação de convidados especiais.

Os ex-BBBs Amanda Meireles, Flavia Viana, Rafa Kalimann e Sabrina Sato participaram das dinâmicas da cozinha de vidro. Além dos convidados, os chefs de cozinha Tommy, Ju Lima e Claude Troisgros irão trazer dicas culinárias.