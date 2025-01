Confira as redes sociais de cada participante do BBB 25

O BBB 25 (Globo) estreia na próxima segunda-feira (13), mas já foram apresentados ao público.

O que aconteceu

As duplas que irão disputar o jogo foram anunciadas na quinta-feira (9), durante a programação da TV Globo. O programa deve ter o período de 100 dias de duração, com término em 22 de abril.

Como de praxe, o elenco conta com os famosos, no Grupo Camarote, e os anônimos, no Grupo Pipoca. Desde que foram anunciados, os brothers e sister tiveram uma crescente em suas redes sociais.