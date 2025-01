Noivado com atriz e affair com ator: a vida amorosa de Vitória Strada

Vitória Strada é a primeira participante do Camarote a ser confirmada no BBB 25. https://www.uol.com.br/splash/noticias/2025/01/09/vitoria-strada-bbb.htm, tem uma vida amorosa movimentada.

Ela assumiu seu relacionamento com Marcella Rica em 2019. Ela chegou a contar, durante participação no "Que História é Essa, Porchat?" que teve sua primeira relação com uma mulher com a atriz.

Marcella e Vitória chegaram a ficar noivas no fim de 2021. O pedido de casamento partiu de Rica, durante o Réveillon de 2020 para 2021. Dois anos depois, Vitória retribuiu o gesto e pediu a noiva mais uma vez em casamento.