Renata ganha massagem de Maike nos pés e conversa com sogra: 'Fofinha'

Renata, que viveu um romance com Maike dentro do BBB 25 (Globo), foi flagrada ontem com o affair fora da casa.

O que aconteceu

A campeã do BBB 25 foi "flagrada" nos bastidores do Prêmio Gshow com Maike. Enquanto ela se arrumava, o brother a fazia uma massagem nos pés. "Aí, Senhor! Para de ficar fazendo exposed que eu já sai da casa. Blindada, viu?", disse Renata ao ser filmada pela produção.