Planta, cobra: Queridômetro deixou brothers revoltados no BBB 25

Semanas depois, Delma se irritou outra vez quando notou os emojis de "mala", "coração partido" e "biscoiteira" para ela. A sister esbravejou, e pediu que o autor se identificasse. "Eu sou é gostosa! Quem botou biscoito está com inveja da minha luz e do meu brilho. Quer ser igual a mim e não pode! A inveja é triste, meu amor. Eu tenho brilho até no butico! E quem estiver com coração partido que se lasque, que continue com o coração partido. Agora diga na minha cara para a gente brigar ali, no ao vivo, na segunda-feira. Chamei! A pessoa fica se escondendo... Quero saber quem é esse personagem", disse.

Planta faz barraco?

Imagem: Reprodução/Globoplay

Eva recebeu uma "planta" no Queridômetro após ser acusada de ser "barraqueira" e ironizou o resultado. "Então, tem que se decidir, né? Ou eu sou barraqueira, ou eu sou planta. Nunca vi planta barraqueira".

