João Pedro diz que não pensava em vencer e que BBB é 'pior' que seu emprego

Ele afirmou que a pressão do BBB é maior do que a do trabalho de um salva vidas de rodeio, sua profissão. "Dentro da arena de rodeio a gente fica de frente para um [bicho de,] acho de 500 kg, uma tonelada… Mas no BBB tem a pressão psicológica. A gente fica confuso, pensando em tudo, preocupado. É mais difícil, eu achei".

Eu só fui para um Paredão, e ir para o Paredão não é certeza de nada. Não tava pensando que ia ganhar; estava confiando, deixando Deus trabalhar e ver o que ele faria na minha vida João Pedro

Ele ainda se declarou para o irmão, e disse que foi "difícil" ficar sem ele na casa, após a eliminação. "A conexão nossa é coisa de outro mundo", disse. "Foi difícil para mim, tive que ser forte. Mas lutei muito para chegar a final por causa dele (…) Eu me sentia sozinho um pouco. Por mais que tivesse a Renata la, meu irmão é meu irmão. Me entendia mais com ele".

Por fim, ele comentou sobre a dinâmica do "freeze" no BBB, a qual desobedeceu para abraçar Gracyanne Barbosa após ela voltar de um quarto secreto. Ele afirmou que até havia entendido a dinâmica, mas se esqueceu dela ao ver a musa fitness. "Meu santo bateu mais forte, e eu gosto da Gracyanne. Aí eu levantei, nem pensei. Foi sem pensar mesmo".

