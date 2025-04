Você dividiria o prêmio do BBB com sua dupla? Chico e Bárbara discordam

Os participantes do BBB 25 foram presenteados com uma festa após a grande final do programa, que consagrou Renata como a campeã. No entanto, boatos nas redes sociais apontam que ela teve um desentendimento com Eva, que entrou como sua dupla no reality, motivada pelo prêmio final. Este foi um dos temas do Central Splash.

De acordo com páginas de fofoca nas redes sociais, Eva teria ficado chateada ao descobrir que Renata não iria dividir o prêmio milionário do reality com ela. Neste ano, todos os participantes entraram em dupla, como foi o caso das amigas.

Chico Barney acredita que é injusto Renata não dividir o prêmio, e vai além: a bailarina deveria dar uma parte para Aline, que foi uma de suas grandes vilãs no game e a fã que foi até a Vitrine do Seu Fifi contar as principais fofocas da casa para ela —25% do valor para cada parte.