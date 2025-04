Camilla comenta 'unfollow' de Vitória e 'ignorada' de ex-BBBs: 'Respeito'

Os apresentadores trouxeram o tema, e Camilla disse que não foi só Vitória Strada quem a deixou de seguir. "Assim que eu saí da casa, eu não seguia ninguém, meus adms não seguiam, eu fui seguir todo mundo. Fui vendo, conforme as pessoas foram saindo, foram deixando de me seguir", disse.

Assim como houveram situações de passar por pessoas e ela não querer falar. Vou fazer o que? Vou respeitar. Por que vou ficar seguindo? Parece que é uma coisa provocativa, coisa que eu não sou Camilla

Camilla ainda disse que "vestiu a camisa" dentro do BBB e se arrepende de algumas atitudes que a fizeram ser vista como "má".

