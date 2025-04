Guilherme se emociona ao falar de sogra: 'Não queria perder para outra'

Eu imaginava, porque achava que quem ia ganhar esse programa fosse minha sogra. Se fosse pra perder, queria que fosse pra ela. Não queria perder par outra pessoa, não Guilherme

Ao rever a eliminação de Delma, Guilherme se emocionou e comentou a saída de sua sogra. "Fiquei baleado, meio triste quanto ela saiu", disse.

Ele ainda disse que não ficou decepcionado com o resultado final do programa. "Não imaginava que estava tão acirrada, a votação. E estar recebendo esse carinho aqui fora está sento incrível", disse.

Com os R$ 150 mil ganhos como vice-campeão do programa, Guilherme diz que pretende comprar um apartamento para a mãe, somando trabalhos com publicidade. Ele também disse que o apartamento que ganhou em uma das dinâmicas do BBB será de Delma, conforme havia prometido.

