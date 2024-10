Daniel Rocha e Vitória Strada: a vida amorosa dos atores antes de namoro

Dois anos mais tarde, em 2022, Daniel chegou a mudar de país para viver um novo amor com a modelo Mariana Nunes. O romance começou em contato por telefone, ele do Brasil, e ela da Inglaterra.

Vitória Strada

Vitória Strada ficou noiva de Marcella Rica Imagem: Reprodução/Instagram@vitoriastrada_

A atriz teve um relacionamento com Marcella Rica, de quem chegou a ficar noiva em 2021. Vitória tirou Marcella como sua amiga secreta e a surpreendeu com o pedido de casamento: "Ela é uma pessoa que me inspira todos os dias a ser um ser humano melhor. É uma pessoa que independente de qualquer coisa, é um ser humano que eu escolhi pra minha vida, até o dia que eu ficar velhinha", disse.

Vitória, que se assumiu como bissexual, contou que nunca havia beijado uma mulher até se apaixonar por Marcella. "Eu nunca tinha ficado com uma mulher, aí me apaixonei pela Marcella antes de sequer beijar ela. Eu fiquei uma semana pensando, comecei a comparar se o que eu estava sentindo era o mesmo que eu sentia por um homem", declarou, durante participação no programa "Que História É Essa, Porchat?".