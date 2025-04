Renata, campeã do BBB, ganha título de embaixadora do turismo de Fortaleza

Bailarina compartilhou trechos da ligação em suas redes sociais. No vídeo divulgado, o prefeito falava sobre a torcida para que a conterrânea fosse a vencedora da edição. "Torcemos muito para que você conseguisse essa vitória, que, além de ser sua, é do estado do Ceará", disse Leitão durante a conversa.

Pra mim é uma honra poder representar minha cidade, meu estado. Vivo nela desde que nasci e faço a maior propaganda do mundo porque sei o quão maravilhosa ela é

Renata Saldanha

Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza se manifestou. "É um reconhecimento a algo que a vencedora do Big Brother Brasil já fez naturalmente durante a trajetória dela dentro do programa", disse em nota.

BBB 25 - Enquete UOL: Renata mereceu vencer a temporada? Sim, ela mereceu Reprodução/Globoplay Não, outra pessoa devia ter vencido Reprodução/Globoplay Tanto faz Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo