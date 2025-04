BBB 25: Ex-participantes fazem tatuagem em festa pós-reality: 'Gratidão'

Em seguida, eles curtiram o fim da agenda em uma festa. Dentre as atrações do evento, havia um tatuador presente.

Alguns ex-participantes aproveitaram a oportunidade para fazerem uma tatuagem. Arleane, a primeira eliminada da edição ao lado do marido Marcelo, aproveitou para se tatuar —mas não mostrou o resultado para seus seguidores.

Edilberto também aproveitou a oportunidade e tatuou um robô do BBB. "BBB 25 no coração e na pele", escreveu em um Instagram Stories, mostrando o desenho. "Gratidão".

