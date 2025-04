BBB 25 acabou e deixou muitos problemas para a Globo

Mais do que o BBB 25 ser uma das piores edições da história do reality no Brasil, a sensação que fica é a de que o formato está esgotado. Talvez nem seja exatamente isso, mas, ao menos, o modelo atual de votação — onde uma torcida com dedos rápidos pode definir sozinha o jogo aqui fora — precisa ser revisto. A credibilidade do programa está em risco.

De nada adianta o diretor da emissora vir a público dizer que está tudo bem, que a novela "Mania de Você" foi a responsável pelos baixos índices de audiência por anteceder o programa, ou que, comercialmente, tudo correu conforme o planejado. Esse tipo de discurso apenas reforça para o público — e para os futuros anunciantes — a impressão de que a Globo se acomodou diante do fracasso. Pior: sugere que nada será feito para corrigir os erros. Fica cada vez mais evidente que a emissora está apostando na fragilidade de suas concorrentes.

É difícil imaginar que o público vá se arriscar novamente a perder três meses acompanhando um jogo sem graça e sem impacto. E será que o engajamento nas redes sociais continuará relevante? Os números tendem a cair. Se nesta edição a produção precisou se desdobrar para fazer o jogo andar, isso apenas desanima ainda mais os envolvidos — e o público.