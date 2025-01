BBB 25: Vitória Strada venceu a Dança dos Famosos e fez protagonistas na TV

Vitória Strada, 28, foi confirmada no elenco do BBB 25 (Globo). Sua dupla na competição será o amigo, Mateus Pires.

Campeã da Dança dos Famosos e várias protagonistas

A atriz começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, "Real Beleza".