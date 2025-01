'Babygirl': Nicole Kidman se entrega à ousadia em novo filme

Depois de Batman, Vingadores e outros personagens fictícios, surge um filme de animação produzido com o visual dos bonequinhos da Lego que traz no elenco muitos personagens reais. No caso, todo mundo relevante que cruzou a jornada do cantor Pharrell Williams.

"Peça por Peça" é uma autobiografia desse artista que chegou à fama mundial com sucessos como "Happy". E a ideia de recapitular sua história com os bonecos funciona muito bem, embora possa se revelar para muitos um tanto cansativa em mais de uma hora e meia de filme. E os mais exigentes vão perceber que o trecho final do roteiro deixa a desejar.

Mas as músicas são incríveis, e não é todo dia que você pode ver Kendrick Lamar, Jay-Z ou Justin Timberlake em versões para Lego. Mesmo com a história destinada a adultos, o colorido e a graça de personagens e objetos no formato da revolucionária fábrica de brinquedos devem atrair bastante as crianças menores.

"Peça por Peça: Uma História de Pharrell Williams", 2024

Direção Morgan Neville

Elenco Pharrel Williams, Jay-Z, Gwen Stefani

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Imagem: Max/Divulgação

FIQUE DE OLHO

James Gunn é um nome do primeiro time nas produções de super-heróis. Responsável pelo sucesso surpreendente da Marvel "Guardiões da Galáxia", ele assina o novo "Superman", da DC, que estreia este ano. E é o cérebro por trás da série de animação "Comando das Criaturas". O protagonismo está com um grupo de heróis que inclui lobisomem, vampiro e o monstro de Frankenstein. E parece ter dado muito certo, em episódios semanais. "Comando das Criaturas", 2024 | Criação - James Gunn Michel | Elenco (vozes) - Indira Varma, Alan Tudyk | Classificação - 14 anos | Onde - Max