Incêndios se aproximam da Calçada da Fama e outros marcos de Hollywood

Na noite de quarta-feira (8), os incêndios florestais que afetam a Califórnia se alastraram para alguns dos maiores marcos de Hollywood e já têm um impacto na indústria do entretenimento.

O que aconteceu

Fogo se aproxima da Calçada da Fama. O novo foco está no parque Runyon Canyon, a uma quadra do Hollywood Boulevard. É nessa rua que estão a Calçada da Fama, o Museu de Cera Madame Tussauds, e anfiteatros como o Dolby Theatre (onde acontece o Oscar) e o TCL Chinese Theatre, o maior cinema IMAX do mundo.