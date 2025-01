Mansão de Adam Brody e Leighton Meester é destruída em incêndio nos EUA

A mansão de Adam Brody, 45, e Leighton Meester, 38, foi destruída em Los Angeles, nos Estados Unidos, pelo incêndio florestal que se alastrou pelo bairro Pacific Palisades.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (08), imagens da residência dos atores totalmente destruída foram divulgadas nas redes sociais. O fogo tomou conta do imóvel, destruindo o telhado e dominando os cômodos do imóvel. As janelas também foram totalmente quebradas e a fumaça preta tomou conta do imóvel.

De acordo com o Daily Mail, o casal comprou a mansão em meados em 2019 por US$ 6,5 milhões, cerca de R$ 39,8 milhões na cotação atual. Eles moravam no local com seus dois filhos pequenos. O local tinha cinco quartos, seis banheiros e três andares distribuídos em 560 metros quadrados.