Kleber Mendonça Filho elege 10 melhores filmes da história; 2 são nacionais

Diretor do aguardado "O Agente Secreto" (2025), que estreia em maio, e do aclamado - e premiado - "Bacurau" (2019), Kleber Mendonça Filho elegeu os dez melhores filmes de todos os tempos em ranking da revista britânica Sight and Sound.

O que aconteceu

O veículo especializado divulga duas listas dedicadas à sétima arte a cada 10 anos. Uma delas é elaborada por 1.600 críticos de cinema. A outra é feita por 460 cineastas. Mendonça Filho compôs o grupo de diretores votantes em 2022.

1. "Cabra Marcado para Morrer" (1984), de Eduardo Coutinho. Iniciado em 1964, o filme pretendia dramatizar a vida de João Pedro Teixeira, líder camponês assassinado na Paraíba. Interrompido pelo golpe militar, o projeto foi retomado 20 anos depois como documentário, mesclando imagens originais e entrevistas com os envolvidos. Disponível no Globoplay.