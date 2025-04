Jornalista palestina de filme selecionado para Cannes é morta em Gaza

Fatma morreu 24 horas após o filme que conta a história de vida dela ser selecionado para o Festival de Cannes, uma das principais mostras de cinema do mundo. Ela protagoniza "Put Your Soul On Your Hand And Walk" (Coloque sua alma em sua mão e ande, em tradução livre), que é dirigido pela diretora franco-iraniana Sepideh Farsi.

O documentário exibe várias conversas entre Fatma e a diretora. O filme estreia em Cannes em 14 de maio e fica em cartaz até o dia 23.

A jornalista ficou conhecida pelas fotografias que documentaram o impacto da guerra e da ocupação de militares israelenses em Gaza. As fotos de Fatma foram publicadas em diversos jornais e portais de notícias no mundo todo.

No perfil do Instagram, Hassouna era seguida por mais de 27 mil pessoas. Ela se definia com a frase "uma mulher corajosa persegue a luz em busca de espanto".