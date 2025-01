Critics Choice Awards é adiado em decorrência dos incêndios em Los Angeles

Outros eventos de Hollywood foram cancelados esta semana. Entre eles, estão as estreias dos filmes, incluindo estreias de "The Last Showgirl", "Lobisome", "Better Man", "The Pitt" e "Unstoppable".

Uma sessão de "Ainda Estou Aqui" para membros da Academia do Oscar, em Los Angeles, precisou ser cancelada em função dos incêndios. Após o filme, Fernanda Torres e Walter Salles estariam presentes para responder perguntas do público.

O ator de "Star Wars" Mark Hamill e a vencedora do Oscar Jamie Lee Curtis estão entre os artistas que evacuaram suas casas em meio ao incêndio.