Oscar 2025: anúncio dos indicados é adiado por incêndios nos EUA

Decisão gera aumento do período de votação: a medida da organização estendeu em dois dias o período de votação para seus quase 10 mil membros. Ou seja, o processo de escolha iniciado hoje irá até o dia 14 de janeiro.

Três regiões de Los Angeles foram atingidas por chamas, na última terça-feira (7), e tem causado destruição de casas e prédios. Cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pela situação.

Incêndios causaram impacto nos eventos de Hollywood: houve o adiamento do Critics Choice Awards, os lançamentos de "The last showgirl", "Lobisomem", "Better Man - A História de Robbie Williams" e o jantar do prêmio do American Film Institute.

Data da cerimônia do Oscar: o evento de premiação com a estatueta está confirmado para acontecer em 2 de março de 2025.