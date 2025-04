Como Gal Gadot fez 'Branca de Neve' ser banido em país do Oriente Médio?

A atriz já estava em uma lista de boicote no Líbano por seu histórico militar e posicionamento político. Um representante da Italia Films (distribuidora da Disney no Oriente Médio) confirmou que nenhum filme estrelado por ela foi lançado no país.

Gadot serviu o exército israelense por 2 anos. Ela defende abertamente as políticas de Israel, especialmente após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

O live-action já enfrentou críticas por mudanças no conto original e discussões sobre o elenco. Agora, a proibição no Líbano reforça o impacto de conflitos geopolíticos no entretenimento. "Capitão América: Admirável Mundo Novo" também foi proibido no Líbano por ter Shira Haas, outra atriz israelense, no elenco.

*Com informações da Agência Estado