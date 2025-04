O que sabemos sobre 'Tron: Ares', sequência do clássico da Disney

Protagonista "digital"

Joachim Rønning, diretor do filme, afirmou em entrevista à Empire Magazine que Ares será uma espécie de Pinóquio, relacionando o protagonista "digital" com sua relação com o mundo real. "Penso nele como uma espécie de Pinóquio, afinal, Ares quer ser uma pessoa de verdade. É como se ele estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez [...] Então para mim, o tema principal do filme é 'o que é preciso e o que significa ser humano'. Até porque, nesse caso, ele é um programa de computador."

Jared Leto viverá o protagonista de "Tron: Ares" Imagem: Reprodução/Walt Disney Pictures

Trabalhando na produção há mais de 10 anos, Jared Leto é grande fã da franquia, e foi essencial para que "Tron: Ares" fosse lançado. Além de Leto, o elenco do filme conta com Greta Lee ("Vidas Passadas"), Evan Peters ("X-Men: Dias de um Futuro Esquecido"), Gillian Anderson ("Arquivo X"), Jodie Turner-Smith ("Queen & Slim"), Cameron Monaghan ("Shameless") e mais.

Encerramento da trilogia (até agora)

"Tron: Ares" estreia mais de 15 anos após o lançamento de "Tron: O Legado", e encerrará trilogia iniciada há mais de 40 anos. O primeiro filme foi um dos pioneiros na utilização de CGI no cinema, se tornando uma das produções mais famosas da época ao retratar uma tecnologia até então "impossível".