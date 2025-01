'Pesadelo se tornou realidade': famosos fogem do incêndio em Los Angeles

A atriz disse que ela, seus filhos e animais de estimação, tiveram que deixar sua casa. No Instagram, ela disse estar grata e rezando pelos socorristas.

Eugene Levy

O ator Eugene Levy Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

O ator canadense e a mulher, Deborah Divine, moram no bairro desde 2006. Levy saiu do bairro e enfrentou um congestionamento de carros. "A fumaça parecia bem preta e intensa sobre o Temescal Canyon. Eu não conseguia ver nenhuma chama, mas a fumaça era muito escura", disse ao The Los Angeles Time.

Heidi Montag e Spencer Pratt