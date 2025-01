CONFIRA: O teaser do próximo episódio do documentário! #BBBODoc pic.twitter.com/g2M1qMEGWC -- Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 8, 2025

Solange Vega participou do Big Brother Brasil 4. Ela viveu um romance com Rogério Dragone, sexto colocado no reality show, e ficou marcada por cantar a música "We Are the World" com a pronúncia "Iarnuou".

Sol, como era chamada no reality show, decidiu cantar a música durante uma Prova do Líder e tem o vídeo entre os virais do BBB mesmo após 21 anos do episódio. "Iarnuou, iarni silver, iarnuou cecimaraque solesta silver...", cantou ela, na época.

O que se sabe sobre o BBB 25

A Globo anunciou, na tarde desta segunda-feira (6), que irá revelar os nomes das duplas do Big Brother Brasil 25 na próxima quinta-feira (9).