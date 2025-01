Dieguinho: Fernanda perdeu espaço no BBB 25 por ego 'descontrolado'

A equipe de apresentadores do BBB 25 já foi definida. Além de Tadeu, que comanda o programa, outros talentos da Globo, incluindo ex-participantes, foram escolhidos para os quadros do reality. No entanto, um dos nomes que acabou ficando de fora foi o de Fernanda Bande. Sua ausência foi assunto no Central Splash desta terça-feira (7).

Fernanda foi um dos grandes destaques do BBB 24, vencido por Davi Brito. Apelidada de "loba", sua amizade com Giovanna Pitel rendeu até mesmo um programa exclusivo para o Multishow, "Na Cama com Pitanda".

Pitel foi escolhida para comandar o Mesa Cast, ao lado de Ed Gama e Vitor Di Castro. "Estou curioso para ver a Pitel. Ela também era uma grande fã do programa. A gente via ano passado que ela comentava o programa dentro do programa e fazia leituras certissimas", opinou Dantinhas.