'Falta maldade': o que Tadeu Schmidt poderia melhorar para o BBB 25?

Tadeu Schmidt se prepara para comandar a terceira edição do BBB neste ano. O apresentador entrou no reality em 2022, assumindo o lugar de Tiago Leifert. Sua performance no comando do programa foi um dos assuntos do Central Splash desta terça-feira (7).

Dantinhas, convidado do Central, confessa que ainda sente falta da personalidade de Tiago Leifert. O apresentador ficou no comando do reality entre 2017 e 2021, tendo entrado como substituto de Pedro Bial.