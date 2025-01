BBB 25: Ed Gama será dupla de Ana Clara no Multishow; saiba detalhes

Ana Clara e Ed Gama apresentarão juntos o 'Big Show', novo programa do Multishow que substitui o 'A Eliminação'. A atração inédita vai ao ar toda segunda-feira, a noite, levando ao público os assuntos mais quentes do BBB 25.

A coluna descobriu que o programa terá quadros novos e a presença do eliminado da semana para comentar sua vida no pós-confinamento. Eles também receberão convidados semanalmente.

Outra novidade é a possibilidade de fazer perguntas para o Líder da Semana. Do palco do 'Big Show', convidados do programa poderão enviar perguntas para o líder do BBB 25 que, uma vez definido, terá a missão de responder diretamente da casa do BBB.