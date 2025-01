Daniele Hypólito pede exoneração de cargo e aumenta rumores sobre BBB 25

Cotada para participar do "BBB 25", da TV Globo, Daniele Hypólito pediu a exoneração de cargo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A ex-ginasta pediu para deixar o cargo de assessor especial da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro. "Exonerar, a pedido e com validade a contar de 07 de janeiro de 2025, Daniele Matias Hypólito do cargo em comissão", diz o trecho publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (7).

As especulações apontam que Daniele irá participar do reality ao lado do irmão, Diego Hypólito. A edição terá uma dinâmica especial em duplas.