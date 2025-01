José Padilha: Prêmio de Fernanda Torres bate de frente com Hollywood

A consagração da atriz Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro, não foi uma surpresa e bate de frente com Hollywood, opinou o colunista e cineasta José Padilha no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (6).

Para mim, [a vitória] não é surpresa porque o filme tem uma qualidade brutal e uma atuação primorosa da Fernanda. José Padilha, colunista do UOL

Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama no Globo de Ouro 2025 com o papel de Eunice Paiva no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O longa é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e narra a história de Eunice Paiva, mãe do escritor. O anúncio foi feito durante cerimônia realizada na noite de ontem (5).