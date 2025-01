Oscar 2025: quando saem as indicações para a premiação?

"Ainda Estou Aqui" foi indicado a melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro. O vencedor da categoria, porém, foi o longa francês "Emilia Pérez", que é dirigido por Jacques Audiard.

Fernanda Torres pode disputar o Oscar. A expectativa aumentou após a vitória no Globo de Ouro. A atriz venceu o prêmio de melhor atriz de drama e se tornou a primeira brasileira a levar a estatueta para casa.

A categoria melhor atriz não tem lista preliminar no Oscar. Assim, ainda não é possível confirmar a presença de Fernanda Torres entre as finalistas.

Data do Oscar 2025. O evento acontece no dia 2 de março. No Brasil, a transmissão é feita pela TNT e Max.