'Round 6' é criticada por transfake: entenda polêmica com personagem trans

A segunda temporada de "Round 6" chegou à Netflix e, além de continuar a história do jogo mortal, apresentou diversos novos personagens. Entre eles, está Hyun-Ju —ou jogadora 120— uma jovem trans que entra no jogo para conseguir pagar as cirurgias de readequação de sexo. No entanto, quem interpreta Hyun-Ju é o ator cis Park Sung-soon, o que causou polêmica.

Cis e trans são termos que se referem a identidades de gênero. Cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer; já transgênero é quem não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer.