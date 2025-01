Ator de 'Round 6' teve pedido ignorado por diretor e voltou em 2º ano

Gong Yoo é o misterioso Recrutador de 'Round 6' Imagem: Divulgação/ Netflix

Gong Yoo pediu para "ele não transformar o papel em um personagem importante"; queria apenas uma participação que marcasse os fãs. "O público ficaria assim: 'Oi, esse era o Gong Yoo?'. No momento em que percebessem, eu já teria morrido. Foi um papo bem divertido", relembra.

Seu pedido, no entanto, não foi atendido. "Então, o diretor Hwang veio com o papel do Recrutador, que foi uma prova da criatividade e do mundo genial de 'Round 6'. Foi assim que apareci em duas cenas com Lee Jung-jae [jogador número 456]."

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Para a surpresa do ator, não apenas seu personagem foi um sucesso durante a primeira temporada, como retornou para o segundo ano. "Na segunda temporada, fiquei feliz e, ao mesmo tempo, nervoso, ao saber que o Recrutador teria mais cenas, considerando a receptividade mundial da temporada 1. Eu me senti pressionado a atender às expectativas dos fãs, mas tentei fazer o meu melhor", conta a Splash.

Não apenas ele tem mais tempo de tela, como o Recrutador tem detalhes da sua vida revelado. Durante o segundo ano de "Round 6", a trama conta que ele era um mero funcionário dos jogos, levando os corpos dos perdedores para o incinerador. Tudo mudou no dia em que viu seu próprio pai, que havia perdido uma das rodadas e implorava por clemência. Fiel aos jogos, o Recrutador cometeu parricídio e foi "promovido" ao trabalho de achar pessoas para participar do jogo.