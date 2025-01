Das páginas à telona: 8 livros que inspiraram indicados ao Globo de Ouro

Ambientado na Cidade do México do início dos anos 1950, "Queer" acompanha o expatriado William Lee, alter ego de Burroughs. Em meio a uma crise de abstinência de drogas, o protagonista procura consolo no álcool e em uma obsessão por Eugenie Allerton, um jovem ex-militar.

Daniel Craig disputa o prêmio de melhor ator em filme de drama.

"Duna", de Frank Herbert (Editora Aleph)

A primeira trilogia do épico distópico acompanha a história de Paul Atreides, da sua chegada a Arrakis à sua ascensão como líder de um povo. O pano de fundo é um mundo com recursos escassos e difíceis de obter, com disputas políticas, sociais e religiosas.

"Duna" concorre ao prêmio de melhor filme de drama e melhor trilha sonora.