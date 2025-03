Nikki Glaser voltará a apresentar o Globo de Ouro em 2026, afirma site

Nikki Glaser, 40, vai voltar a apresentar a cerimônia de entrega do Globo de Ouro em 2026.

O que aconteceu

A comediante foi muito bem avaliada ao conduzir o evento na edição deste ano. Segundo o portal Deadline, as piadas feitas por ela durante a cerimônia repercutiram bem entre o grande público, que aprovou unanimemente seu desempenho na função.

Nikki foi a primeira mulher a apresentar a cerimônia em toda a história do Globo de Ouro. Ela havia ganhado notoriedade após participar do especial cômico "The Roast of Tom Brady", produzido pela Netflix.