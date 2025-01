Léa Seydoux faz valer a pena uma sci-fi bem maluca

O QUE ESTÁ BOMBANDO

Pierce Brosnan passeia com um cadáver sem cabeça

Pierce Brosnan e Morena Baccarin em Imagem: Adrenalina Pura/Divulgação

Adrenalina Pura é uma plataforma de streaming que concentra filmes de ação. É só percorrer o catálogo para reconhecer os heróis fortões das últimas décadas: Van Damme, Stallone, Jason Statham, Nicolas Cage, Liam Neeson e tantos outros.

Nesse filão também é possível encontrar filmes que passam batidos em outras plataformas e que merecem uma conferida mais atenta. É o caso de 'Charlie em Ação', dirigido por Phillip Noyce, que já assinou thrillers de respeito, como 'Jogos Patrióticos', com Harrson Ford, e 'Salt', com Angelina Jolie.

O Charlie do título é um profissional do crime interpretado pelo ex-007 Pierce Brosnan. Matador de aluguel, também é especializado em limpar as cenas de matança. Mas agora ele está com um problemão: o contratante de um assassinato quer ter certeza de que ele matou o alvo certo, e Charlie tem nas mãos um corpo do qual a cabeça sumiu.