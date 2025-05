Robbie Williams expõe suas fragilidades em cinebiografia

Chega a ser curioso que o filme tenha na sua segunda metade uma narrativa mais forte, justamente quando o público já começa a ficar totalmente acostumado com a figura simiesca do protagonista.

"Better Man: A História de Robbie Williams", 2025

Direção Michael Gracey

Elenco Robbie Williams, Jonno Davies, Steve Pemberton

Classificação 16 anos

Onde Prime Video (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Imagem: Universal/Divulgação

Uma longa jornada na fuga para uma nova terra

Talvez a trajetória do visionário arquiteto László Toth e sua mulher, fugindo da Europa no pós-guerra, seja atraente para mais pessoas no streaming. As três horas e meia de duração desse filme monumental assustaram algumas pessoas diante da ideia de ficar tanto tempo no cinema. No sofá, pode ser mais tranquilo ver a saga do arquiteto reconstruindo sua vida e sua arte na América, um personagem que deu a Adrien Brody seu segundo Oscar de melhor ator. "O Brutalista", 2024 | Direção - Brady Corbet | Elenco - Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce | Classificação - 18 anos | Onde - AppleTV, Amazon Video

Imagem: Pandora Filmes/Divulgação

Uma mistura explosiva de ótimo jazz e Guerra Fria

O belga Johan Grimonprez dirigiu um espetacular documentário, numa mistura inventiva de thriller político com o melhor do jazz. Usando material de arquivo esplendidamente editado, reconstrói a trama que teve participação da CIA e da ONU para o assassinato de Patrice Lumumba, primeiro-ministro do Congo, em 1961. O filme esmiúça detalhes da conspiração e intercala a narrativa com gravações de gigantes do jazz dos anos de 1950 e 1960. O resultado é eletrizante. "Trilha Sonora para um Golpe de Estado", 2024 | Direção - Johan Grimonprez | Classificação - 14 anos | Onde - AppleTV