Influenciador Toguro deixa UTI, mas segue sem previsão de alta

Toguro deixa UTI após internação na madrugada de Natal Imagem: Reprodução/@toguro

"Nunca pensei que passaria o Natal no hospital": Toguro publicou um vídeo relatando como identificou a dor no testículo e celebrando a saída da UTI.

Se eu estou postando algo é para alertar os meus seguidores, as pessoas que me acompanham, que eu estou melhorando. Desci da UTI para o apartamento. Sim, eu estava na UTI pelo fato da minha infecção estar embaçada. Então, estou tomando medicamento, sem data de alta... Nunca imaginei que eu ia passar o Natal dentro de hospital e muito menos em uma UTI. Toguro

Entenda o caso

No início da madrugada, logo após cumprimentar familiares pelo Natal, o influencer usou as redes para avisar que estava sentindo fortes dores. "Está me dando calafrio. Tive um problema ano passado e voltou a doer. Quem me acompanha, sabe o que passei em Londres. Estou com o mesmo problema, começou a doer agora pela tarde, vou para o hospital se não melhorar. Estou me tremendo inteiro, estava animado para comer a ceia, para tomar uma, ficar alegre. Vim direto para cama, estava contando os minutos para dar meia-noite, abraçar a galera e vir para cá. Estou zoado. Tomara Deus que eu acorde bem. Feliz Natal a todos", disse no Instagram Stories.