Transfobia, treta entre Gkay e Alvaro: o Natal de Carlinhos Maia na Europa

Alvaro e Gkay eram amigos, mas cortaram relação Imagem: Reprodução

Treta entre Gkay e Alvaro. A confraternização de Maia também foi assunto por reunir no mesmo espaço os influenciadores, que no passado foram amigos, mas que atualmente não falam um com o outro.

Alvaro explicou que havia dito a Maia que não iria viajar se Gkay também fosse. "O que eu não esperava hoje é que quando eu chegasse no hangar, ela ia estar lá. Por isso eu que quando eu cheguei lá, minha energia foi embora na hora, ela tava lá com aquela cara de sonsa".

O influenciador deixou claro que não quer mais contato com a ex-amiga. "Quando deu cinco horas de viagem, eu pensei: não posso deixar que outra pessoa interfira na minha felicidade, porque no meu mundo só faz parte quem eu quero. E a Gkay não faz mais parte do meu mundo. Tá perdoada, um beijo, obrigada, mas não preciso ficar mais perto".

Com a repercussão da briga, Carlinhos disse que só queria reaproximar os amigos. "Venho tentando reaproximá-los faz tempo. Paro por aqui. Ninguém dos dois merecem ataques. É Natal, tempo de perdão e reconciliação".