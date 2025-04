Xuxa revela que não passava de 55 kg na época de Globo: 'Cobrança cruel'

Xuxa, 62, relembrou os padrões de beleza no início de sua carreira como apresentadora e contou que não passava de 55 kg na Globo.

O que aconteceu

Apresentadora contou que na época ouvia com frequência que se passasse de 60 kg ficaria "gorda, feia". "Revisitando meu passado no documentário das paquitas, eles [a produção] não colocaram uma coisa que me mandaram para eu ver em que eu me coloco para baixo, em que vejo uma foto minha nas cartinhas, em que eu falo 'olha como eu estou gorda, feia'", iniciou em entrevista ao WOW Podcast.

Ela explicou que, se excedesse o peso de 55 kg, seu figurino começava a ficar apertado. "Quer dizer, uma coisa que era me colocada na época que se eu passasse dos 60 kg [estaria gorda]. Na época, 54 kg foi meu normal que eu ficava. Na Globo, meu normal era 54 kg, 55 kg. Se eu fosse para 58 kg já apertava as minhas roupas."