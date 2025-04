De Ratinho a Xuxa: famosos com empresas milionárias que você nem imagina

Edu já detalhou que tem vários negócios no ramo de alimentação. Entretanto, ele também investe em redes de supermercados, inclusive redes próprias para condomínios. Além disso, ele ainda vende livros com receitas.

Anitta

Anitta Imagem: Gabriela Schmidt/Divulgação

Principal nome do pop e funk brasileiro, Anitta tem fortuna superior a R$ 550 milhões. Boa parte do dinheiro vem de suas músicas e contratos publicitários, Com alto engajamento nas redes, a artista é bastante requisitada pelas marcas.

Anitta também é empresária. Um de seus negócios inclui a comercialização de perfume íntimo, conhecido como Puzzy em analogia ao termo em inglês "pussy" usado para se referir à genitália feminina. Desde o ano passado, ela também é sócia da Laser&Co, rede especializada em serviços estéticos.

Deborah Secco