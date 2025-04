Edir Macedo perde recurso em ação contra Netflix por 'O Diabo no Tribunal'

A Justiça de São Paulo negou recurso apresentado pela defesa de Edir Macedo e Renato Cardoso, líderes da Igreja Universal, em processo contra a Netflix.

O que aconteceu

O TJ-SP manteve decisão anterior que negou pedido de urgência feito pelos líderes religiosos. Eles querem a remoção de suas imagens no documentário "O Diabo no Tribunal". O TJ ainda não analisou o mérito da ação.

Religiosos alegam que as imagens, capturadas durante uma "sessão de libertação", foram utilizadas no documentário sem autorização e com fins comerciais. Os dois argumentam que o documentário seria sensacionalista e de terror.