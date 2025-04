Belo deixa Denílson desconcertado com declaração em show: 'Você me ama'

Denílson, 47, ficou visivelmente desconcertado com uma declaração de amor do cantor Belo, 50, durante show, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ex-marido de Gracyanne Barbosa fazia uma participação no primeiro show da turnê de 10 anos do projeto Tardezinha, quando Thiaguinho chamou a atenção do público para o momento. "Eu vivi para ver esse encontro", disse.

Belo aproveita para fazer uma declaração ao ex-jogador de futebol. "Ele sabe que eu amo ele. Você me ama [apontando para o comentarista] Denílson Show", disse o cantor.