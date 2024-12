Pai de 4: além da recém-nascida Clara, quem são os outros 3 filhos de Zezé?

Primogênita, Wanessa Camargo, 41, é a que tem carreira pública mais evidente. Em mais de duas décadas de carreira, já lançou discos e registros audiovisuais, passeando por diversos ritmos e acumulando alguns hits, como "O Amor Não Deixa", "Amor, Amor" e "Não Resisto a Nós Dois". A cantora acumula algumas polêmicas, incluindo desentendimentos públicos com o pai, idas e vindas relacionadas ao namoro com o ator Dado Dolabella e críticas por passagem pelo BBB 24. É mãe de João Francisco Buaiz, 10, fruto do relacionamento com o ex-marido Marcus Buaiz. Passou o Natal com Zezé e Graci, além de ser madrinha da recém-nascida Clara.

Camilla Camargo, 39, é a segunda filha de Zezé e Zilu. Atriz de formação, ela interpretou Diana em "Carinha de Anjo", exibida pelo SBT entre 2016 e 2018. Atualmente, ela tem se dedicado à família. É casada com Leonardo Lesa, com quem tem Joaquim, 4, e Júlia, 2.

Igor, 29, vive uma crise pública com o pai e a madrasta, Graciele. Eles não se falam desde que a esposa, Amabylle, processou Graciele ao acusá-la de administrar um perfil fake nas redes sociais que difamava sua família. É mais próximo de sua mãe, Zilu, mas parabenizou Zezé no Dia dos Pais — mensagem que não teve resposta pública do sertanejo. Tem boa relação com as irmãs, Camilla e Wanessa.