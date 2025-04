Alinne Moraes fala de namoro com Cauã Reymond e cita relações tóxicas

Alinne Moraes, 42, em entrevista ao jornal O Globo:

Atriz marca dia para manter relações sexuais com o marido, o diretor Mauro Lima, com quem está junto há 13 anos. "Quando amigos comentam que pensam em se separar, porque não há mais uma relação sexual em razão da rotina, dos problemas, digo: 'Marque um dia!'. É importante. Nós sempre tivemos esse dia. Sou mais completa com ele, e não é clichê."

Ela nunca pensou em abrir a relação. "Nos cercamos de outras pessoas, mas fazemos tudo juntos. Eu o admiro, Mauro escreve maravilhosamente bem, entende o ser humano, a vida."