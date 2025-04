Quem era a dupla que se separou após operação contra fraude bilionária?

Em 2006, Renan e Christiano decidiram se unir em dupla para cantar música sertaneja. O primeiro show dos artistas foi na Festa do Cavalo do Morro do Sabão, em Juiz de Fora, em 5 de maio de 2006.

Renan e Christiano (ele adotou o H no nome como marca artística) gravaram o primeiro CD oficial em 2010. Já o primeiro DVD da dupla sertaneja foi gravado em 2013, na Expoagro de Torreões, em Minas Gerais.

Em 2016, eles foram tema de um documentário de faculdade de alunos da UFJF e brincaram que a parceria é "quase um casamento". "Nós participamos de um programa uma vez e perguntaram como era a dupla. Nosso trabalho é um casamento mesmo, né? A gente fica mais junto do que com a própria família e é assim que funciona", declarou Renan.

Renan Toledo se casou com Liliam Batista em 2016 e é pai de Maria Fernanda. Já Christiano Leite subiu no altar no ano seguinte com Letícia Duarte e se tornou pai de Helena.