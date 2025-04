Novela e 'Sessão de Terapia': quem é a atriz que se casou com neto de Lula

Ela também atuou em tramas da Globo, a exemplo das novelas "Verão 90" (2019) e "Malhação" (2018).

Renata acumula trabalhos no teatro desde 2009. Entre os destaques estão as montagens "O Estupro de Lucrécia", dirigida por Antonio Ventura, que encerrou o festival Satyrianas 2017, e "Viagem à Nova York" (2018), do coletivo Teatro Número Três.

Perfil da jovem no Instagram conta com pouco mais de 6 mil seguidores. Ela usa o espaço para compartilhar fotos de viagens, momentos em família e divulgar trabalhos.